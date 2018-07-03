Минздраву предложили нарастить долю отечественных лекарств

Михаил Мень – аудитор Счётной палаты РФ – заявил, что Минздраву необходимо принять дополнительные меры по увеличению доли закупаемых препаратов отечественного производства.

По его словам, ведомство должно детально проанализировать результаты закупок и совместно с Минпромторгом, осуществляющим координацию производства лекарственных средств для медицинского применения, и Росздравнадзором, осуществляющим надзор в сфере обращения лекарственных средств, принять дополнительные меры по увеличению доли закупаемых препаратов российского производства, передаёт RNS.

Напомним, согласно данным Минпромторга, сейчас в общем количестве госзакупок доля отечественных лекарственных аппаратов отечественного составляет 33%.