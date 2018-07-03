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Москва, 03.07.2018

Нефть дорожает на новостях из Ливии

«Expert Online» 2018

Цены на нефть растут сегодня, 3 июля на фоне новостей из Ливии, в которой  нефтяная компания NOC объявила форс-мажор в погрузке нефти в двух портах. Отгрузки были заблокированы из портов Зуетине и Хариге. При этом NOC предупредила, что в случае продолжения блокады портов, добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850 тысяч баррелей в сутки.

Отмечается, что по информации торгов по состоянию на 7.48 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,58%, достигнув показателя в 77,75 долларов за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,8% — до 74,53 доллара за баррель.

По мнению инвесторов, ситуация в Ливии толкает цены на нефть вверх, перевешивая июньский рост предложения сырья со стороны стран ОПЕК, чья суммарная добыча составила в июне 32,32 миллиона баррелей в день, что на 320 тысяч баррелей в день, или на 1% превышает майский показатель.

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