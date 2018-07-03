В России могут вернуться к массовому приёму макулатуры

Воссоздать в нашей стране массовую сеть приёма макулатуры предложил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По его мнению, это нужно для того, чтобы прекратить выбрасывание на свалки этого ценного вторсырья, передаёт РИА Новости.

В свою очередь Госдума уже приняла закон об освобождении от НДФЛ доходов граждан, полученных от реализации бытовой макулатуры.

Как подчеркнул, Иванов, сделан только первый шаг.

«Следующая задача теперь, когда нет налога, создать достаточно массовую сеть приёмных пунктов, для того чтобы человеку было достаточно удобно принести, получить какие-то деньги, потому что макулатура, как и мусор вообще – это товар», – резюмировал представитель президента РФ.