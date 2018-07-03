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Москва, 03.07.2018

Развитие космонавтики может остановиться из-за космического мусора

«Expert Online» 2018

Совет РАН по космосу поручил сформировать подразделение по проблемам космического мусора, в которое вошли бы ученые и представители космической промышленности. Решение принято на прошедшем в Москве заседании.

В документе, копия которого имеется у РИА Новости, говорится, что «новое подразделение призвано сформировать программный совет по проблеме космического мусора при Совете РАН для повышения эффективности вклада исследовательских организаций фундаментального профиля в решение этой важной проблемы».

Помимо этого, ранее Совет рассмотрел возможность размещения на МКС лазера, предназначенного для борьбы с космическим мусором состоянии повредить спутники. В мае-июне Совет РАН по космосу уже провел два заседания по тематике космического мусора.

В 2016 году ученые научного института Роскосмоса ЦНИИмаш сообщили, что если оставить проблему космического мусора без решения, то через 100-200 лет развитие космической деятельности может прекратиться из-за того, что околоземная орбита будет усыпана обломками космической техники.

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