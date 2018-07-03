В США подсчитали ядерный арсенал Китая

Как сообщают военные эксперты в США ядерный арсенал Китая насчитывает 280 боеголовок. Об этом пишет академический журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

Как рассказал изданию директор Проекта ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен, «Китай активно поддерживает и развивает программу модернизации ядерного оружия, которую Пекин начал еще 1980-ые годы».

По его оценкам, в КНР сегодня насчитывается 48 баллистических ракет морского базирования.

Также отмечается, что Китай оснастил ряд своих межконтинентальных баллистических ракет различными боезарядами, в ответ на развертывание США системы противоракетной обороны в Тихоокеанском регионе.