Как считает большинство топ-менеджеров российских предприятий, на сегодняшний день они обеспечивают своим работникам нормальную оплату труда. Так, согласно мониторингу экономической ситуации в РФ подготовленному экспертами Института Гайдара и РАНХиГС, в этом уверены порядка 80% опрошенных компаний. И именно сложившиеся на сегодняшний день зарплаты будут актуальны во второй половине 2018 года.

Безусловно, указывают эксперты, оценка оплаты труда зависит от отрасли и размера предприятий. Лидерами по этому показателю все годы его мониторинга (2007–2018 гг.) были крупнейшие предприятия (свыше 1000 чел.), а среди отраслей – металлургическая и пищевая. Даже в условиях кризиса 2015–2016 гг. и затяжной стагнации большинству предприятий российской промышленности удалось обеспечивать своим работникам "нормальную" зарплату.

Как следует из данных Росстата по среднемесячной зарплате работников по полному кругу организаций по видам экономической деятельности за 2017-2018 годы, средний рост зарплат по стране за год (с апреля по апрель) составил около 10% – с 39225 до 43381. И, судя по статистике, указывает главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов, совершенно точно удовлетворены своими зарплатами работники нефтегазовой промышленности. У них прирост был наибольшим, около 16%, да и в абсолютном значении цифры вне конкуренции, за год средняя зарплата в отрасли поднялась со 118068 до 136380.

Хуже всех дела обстоят у производителей одежды и текстильной промышленности. У них зарплаты минимальные и за год подросли только на 5-7 %,с 19072 до 21139. Упала заработная плата с апреля 2017 по апрель 2018 года у металлургов с 54224 до 53737, возможно это связано с сезонными факторами. В целом, указывает Олег Богданов, можно сказать, что на фоне снижения безработицы в России до рекордных минимумов, ниже 5% предприятия вынуждены идти на повышение зарплат работникам даже несмотря на то, что темпы роста экономики пока минимальные, что в перспективе приведет к росту издержек. Хотя, с другой стороны, добавляет аналитик, рост реальных зарплат все же стал опережать рост инфляции, а это уже позитивный фактор.

Проблема в том, уверена ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова, что все заработные выплаты по стране считаются в среднем, а округлять показатели нельзя. То есть со стороны предприятий динамика по фонду оплаты труда восходящая, а для населения фактические показатели всегда недостаточно справедливые. Если посмотреть по данным Росстата, то наконец-то наблюдается позитивная тенденция, и среднемесячная заработная плата россиян в первом квартале 2018 года выросла на 12% в сравнении с прошлым годом.

А что произошло, и почему 80% предприятий считают, что уровень оплаты труда является «нормальным»? С 1 мая уровень МРОТ был повышен до 11 163 рублей, отмечает Сальникова. Это 100 % величины прожиточного минимума населения, задействованного в рабочем процессе за 2 квартал 2017 года. Мало того, и дальше планируется повышение в несколько этапов. В начале 2019 года ожидается следующий. Пока что предприятия, в основном, укладываются в заданные рамки, потому и держат позицию, что уровень оплаты исходя из заданных условий, умеренной девальвации рубля (за 2017-2018 года рубль упал всего на 4,9%), сдержанной инфляции – является нормальным. В стране выполняют программу постепенного улучшения уровня жизни и доходов работающих, которую перед правительством РФ поставил президент, заключает эксперт.