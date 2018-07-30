Air India близка к банкротству

Три банка и две авиационные лизинговые компании указали на фактический дефолт авиакомпании Air India, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на газета Business Standard. Газета поднимает тему состояния финансов и кредитоспособности государственного перевозчика.

Wells Fargo Trust (США) и принадлежащая Объединенным Арабским Эмиратам компания Dubai Aerospace Enterprise (DAE) отправили индийской авиакомпании письма с запросом на получение арендной платы за взятые у них в лизинг самолеты, пишет газета со ссылкой на источники.

Три кредитора из банковского консорциума, куда входит 22 банка, также написали Air India, высказывая опасения, что компания превращается в неработающий актив.

В июне 2018 года месяце Индия отложила план по продаже 76-процентной доли в Air India из-за отсутствия интереса со стороны участников торгов. Это была на данный момент последняя из череды неудач правительства страны, в его амбициозных усилиях по спасению находящейся в тяжелом положении национальной авиакомпании.

Правительство будет продолжать поддерживать финансовые потребности убыточной авиакомпании, пока идет работа над альтернативами, заявили в министерстве гражданской авиации Индии.

В то же время, как пишет Business Standard, правительство не обязано вливать деньги в авиакомпанию. Однако, последняя надеется именно на правительственную помощь. «Подождите до конца августа. Правительство даст нам деньги, и мы заплатим вам. Пожалуйста, не принимайте никаких юридических мер», — таков был ответ руководства Air India на письмо одного из кредиторов, который цитирует газета.

Один из международных символов Индии, государственная Air India уже не является крупнейшей в этой стране авиакомпанией, уступив первое место по пассажирообороту авиакомпании Jet Airways. Air India испытывает огромные трудности, проигрывая во внутренней конкуренции на фоне роста цен на топливо. Компания уже получала крупную помощь на модернизацию и развитие флота от правительства страны.