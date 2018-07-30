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Москва, 30.07.2018

Физики, изучавшие свойства пирамиды Хеопса, пришли к сенсационным выводам

«Expert Online» 2018

Учёные-физики из Германии и России, изучавшие свойства пирамиды Хеопса, пришли к сенсационным выводам.

Они установили, что пирамида, построенная ещё в середине третьего тысячелетия до нашей эры, может концентрировать электромагнитную энергию во внутренних камерах и фокусировать её в пространство под собой, пишет Journal of Applied Physics.

По словам одного из исследователей, учитывая большой интерес к пирамидам, учёные решили взглянуть на пирамиду Хеопса как на частицу, резонансно рассеивающую радиоволны.

«Мы получили ряд сенсационных результатов, которые могут найти важные практические применения», ‒ подчеркнул физик.

При этом учёные установили, что пирамида, как и многие другие рукотворные объекты, ведёт себя как резонатор, фокусирующий и усиливающий колебания, чья длина волны соразмерна габаритам самого «чуда света».

Речь идёт о радиоволнах метрового диапазона в промежутке между 200 и 600 метрами. Примерно в этом же диапазоне работают многие любительские радиостанции и радиосети.

По мнению авторов статьи, пирамида Хеопса может взаимодействовать ещё сильнее с другими типами волн, однако это только предстоит проверить. Кроме того, секреты её структуры можно использовать для создания наночастиц, фокусирующих свет, а не радиоволны, что поможет в создании световых компьютеров и других «гаджетов будущего».

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