Германия выдала РФ предполагаемого организатора поставки кокаина из Аргентины

Власти ФРГ выдали России подозреваемого организатора поставок кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука.

В настоящее время он уже доставлен в московское СИЗО «Матросская тишина», передаёт ТАСС.

Ковальчуку уже предъявили обвинение. Однако от дачи показаний он отказался, сообщает «Интерфакс». По словам его адвоката, в самое ближайшее время защита выработает позицию по этому делу.

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В конце февраля в МИД РФ заявили, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. Согласно информации российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина (362 кг), обнаруженная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия были задержаны шесть человек: трое в России (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), двое в Аргентине и один в Германии (организатор преступной группы Андрей Ковальчук).

Между тем сам Ковальчук утверждает, что в посольстве хранились его чемодан с кофе, сигарами и коньяка, которые затем кто-то подменил на кокаин.