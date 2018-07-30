Медведев рассказал, будет ли государство поддерживать малый бизнес в Крыму

Глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал журналистам, что государственная поддержка малого бизнеса в Крыму в дальнейшем вырастет.

По его словам, у Кабмина есть предложение о докапитализации государственной микрофинансовой и региональной гарантийной организаций в Крыму на 500 млн рублей, передаёт РИА Новости.

«Я думаю, что это идея интересная, давайте её обсудим и рассмотрим», – резюмировал Медведев, добавив, что доступные кредиты должны оживить деловую активность, упростить старт бизнеса или помочь модернизировать действующие компании.

Ранее сообщалось, что Гюндуз Мамедов – глава прокуратуры так называемой Автономной республики Крым – заявил, что Украина должна ввести наказания для иностранных лиц и компаний, которые принимают участие в мероприятиях, проходящих на территории полуострова.

Наша справка

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.