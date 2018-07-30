Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 30.07.2018

Медведев рассказал, будет ли государство поддерживать малый бизнес в Крыму

«Expert Online» 2018

Глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал журналистам, что государственная поддержка малого бизнеса в Крыму в дальнейшем вырастет.

По его словам, у Кабмина есть предложение о докапитализации государственной микрофинансовой и региональной гарантийной организаций в Крыму на 500 млн рублей, передаёт РИА Новости.

«Я думаю, что это идея интересная, давайте её обсудим и рассмотрим», – резюмировал Медведев, добавив, что доступные кредиты должны оживить деловую активность, упростить старт бизнеса или помочь модернизировать действующие компании.

Ранее сообщалось, что Гюндуз Мамедов – глава прокуратуры так называемой Автономной республики Крым – заявил, что Украина должна ввести наказания для иностранных лиц и компаний, которые принимают участие в мероприятиях, проходящих на территории полуострова.

Наша справка

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Забудьте про «Северный поток-2»: Россия приготовила большой сюрприз для США
      Несмотря на обещания ЕС существенно нарастить объемы закупки голубого топлива в США, российский газ для региона остается насущной необходимостью. Более того, Россия готова жестко конкурировать с американским газом на динамичном рынке СПГ
    2. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению
    3. Путин сделал заявление по доллару
      Путин рассказал об отношении России к доллару