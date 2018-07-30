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Москва, 30.07.2018

Молдавия заинтересована в альтернативных маршрутах поставки газа из РФ

«Expert Online» 2018

Игорь Додон – президент Молдавии – заявил в беседе с журналистами, что его страна заинтересована в альтернативных маршрутах поставках российского газа.

По его словам, для Молдавии очень важно получать бесперебойно энергоносители, передаёт РИА Новости.

При это он напомнил, что когда в 2009 году работал вице-премьером, был заблокирован транзит газа через Украину.

Додон отметил, что это было очень серьезной проблемой для страны, и приходилось «каждый день считать, чтобы газа хватало для населенных пунктов».

«Поэтому если появится дополнительная возможность получать российский газ через другие альтернативные маршруты, конечно, для нас это интересно. Мы сейчас инвестируем и строим трубопровод «Яссы-Кишинев», – резюмировал Додон, добавив, что это даст возможность, чтобы у республики было меньше рисков, исходя из той ситуации, которая происходит с транзитными странами.

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