На фабрику РПЦ «Софрино» приехала полиция, накануне патриарх уволил её гендиректора

На фабрику церковной атрибутики «Софрино», которая расположена в Подмосковье, прибыли сотрудники полиции.

В настоящее время в офисах художественно-производственного предприятия проводятся обыски, передаёт ТАСС со ссылкой на очевидцев.

При этом собеседники агентства утверждают, что на территорию фабрики никого не пускают. Однако в пресс-службе областного Управления МВД РФ, утверждают, что ничего не слышали о следственных действиях на предприятии.

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на свои источники уточняет, что никаких обысков на фабрике нет.

«По просьбе представителя РПЦ усилили охрану до назначения нового гендиректора», – пояснил собеседник агентства знакомый с ситуацией.

Накануне стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино» Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской церкви.

Уже сегодня появилась информация, что патриарх назначил Григория Антюфеева исполняющим обязанности генерального директора художественно-производственного объединения «Софрино».

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Наша справка

Григорий Антюфеев – капитан 1-го ранга запаса, действительный государственный советник 1-го класса города Москвы, профессор, доктор экономических наук, кандидат технических наук, почетный профессор МГИИТ им. Ю. А. Сенкевича, автор четырех монографий, около ста других научных трудов и один из создателей автоматизированных систем боевого управления Вооруженными силами.

Предприятие «Софрино», которым Евгений Пархаев руководил более 30 лет — с 1987 года — выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь, всего около 2,5 тысячи наименований товаров. Также фабрика создаёт архитектурные проекты храмов и часовен и занимается реставрацией. На предприятии работают 3 тыс. человек.

Кроме того, Пархаев управлял гостиницей Московского патриархата «Даниловская» и патриаршими резиденциями в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.

Всего в структурах патриархии Пархаев работал с 1965 года, а гендиректором фабрики «Софрино» его назначил ещё патриарх Пимен.