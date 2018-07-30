Россия не отказывается от доллара

Но а качестве мировой резервной валюты ему нужна альтерантива, заявил Владимир Путин на саммите БРИКС в ЮАР, который прошел в столице страны Йоханнесбурге.

Решительные шаги уже делаются

Как заявил на пресс-конференции после саммита БРИКС в ЮАР президент России Владимир Путин, в Кремле «прекрасно отдают себе отчет в том, что из себя доллар представляет сегодня» – это универсальная резервная валюта. На это место может претендовать евро, но и то не в полном объеме, и такая ситуация, по словам Путина, «становится проблемой» для мировой экономики.

«Об этой проблеме, а это становится проблемой, говорим не только мы. Если вы думаете, что это инициатива России, вы заблуждаетесь», — передает «Интерфакс» слова президента. Он добавил, что создание альтернатив доллару «будет делать мировую экономику и мировые финансы более устойчивыми». Россия, отметил глава российского государства, «не отказывается от доллара», но все же «нужно расширять возможности мировых финансов и создавать новые резервные валюты».

Замена доллару на мировой арене в качестве основной резервной валюты становится реальным сценарием, к которому страны шли ни оно десятилетие, указывает , ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Жесткая политика Трампа и заявления о том, что задолженности США делают доллар неуязвимыми, спровоцировали РФ и Китай продемонстрировать обратное. В частности, в Росси весной текущего года ликвидировали американские долговые обязательства, а в Китае, после старта торговых войн, правительство заботится о доходах в свой бюджет и не мешает юаню падать. На прошлой неделе центробанк Китая резко увеличил вливания в финансовую систему и выдал 502 млрд юаней (73,4 млрд долларов) новых кредитов под залог ценных бумаг.

Положительным фактором аналитик называет желание большинства стран сплотиться против Трампа и максимально эффективно и быстро прийти к разрешению вопроса об альтернативе американской валюты. В 2009 году, например, после банковского кризиса в США, вопрос уже поднимался и со стороны Китая поступило предложение «создать наднациональную резервную валюту, не привязанную к отдельным странам и сохраняющую стабильность в долгосрочной перспективе».

Более вероятно, что частично эту роль на себя может взять крипторынок, считает Мария Сальникова. Однако примечательно, что появление Bitcoin напугало центробанки, так как у них нет рычагов влияния, к которым привыкли все банкиры и политики. То есть смириться центробанки смогут только при условии, что у каждого будет своя доля влияния на динамику курса резервной валюты и некие гарантии причастности к этому активу.

Из негативных факторов Сальникова выделяет политический накал, который мы будем наблюдать в результате действий по снижению значимости доллара США в мире. Выступить в противовес существующей системе непросто, и ни одна страна не возьмется за это единолично, а вот в коллаборации это сценарий допустимый.

Для экономики России шаги по снижению влияния доллара в мире, в первую очередь, это фактор давления из-за пролонгации санкций, полагает аналитик. Во вторую очередь, это перспектива развития. Но эффект для РФ, как и для любой другой страны, будет зависеть от доли участия их национальной валюты в мультивалютной корзине. Именно ее можно считать ближайшим сценарием для создания альтернативы доллару США. Евро, как пример замещения, во всем мире признают не качественным вариантом, несмотря на то, что после доллара США, который занимает стабильно более 60% в ЗВР стран мира, на втором месте идет евро (выше 23%).

Это не евро

Конечно, признает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, с геополитической точки зрения, России и другим развивающимся странам жизненно важно осознать свою зависимость от доллара и долларовых финансовых инструментов и отстроиться от них. Использование доллара в международных расчетах создает угрозу новых санкций, а США получают возможность создавать все больший и больший внешний долг, номинированный в долларах, потому что о дефолте США никто не хочет слышать.

Именно доллар, подкрепленный военной силой Америки, создает однополярный мир, которому очень трудно развиваться в гуманистическом смысле, выполнять масштабные проекты, которые были возможны еще 60 лет назад, например, в космической сфере, а сейчас — невозможны. Но эти рассуждения о геополитике упираются в интересы частных инвесторов, которые, в полном соответствии с моделью свободного рынка, заботятся только о своем интересе. По словам Антонова, им нужна стабильная свободно конвертируемая валюта и хорошая доходность. Доллар на сегодняшний день полностью удовлетворяет этим требованиям: его курс растет благодаря повышению резервной ставки ФРС, а доходность по 10-летним US Treasuries чуть-чуть не доходит до 3% — о чем им еще мечтать?

Любое российское домохозяйство при росте цен, при кризисе моментально понимает, что нужно сохранять ценность в валюте и покупает доллар, отмечает Алексей Антонов. Альтернативой доллару, по его мнению, может стать только валюта страны или группы стран, аналогичных по объему военного бюджета и военному влиянию на планете, и имеющих доминирующий вес в мировой экономике — пока таких кандидатов нет, к сожалению. В России можно было бы делать ставку на евро, но эта ставка тоже проигрышная: внутренние противоречия между странами Евросоюза со временем будут разъедать ценность, заключенную в евровалюте, и страна потеряет на этом триллионы условных единиц. Поэтому альтернативы доллару сейчас нет, если бы она была, ей бы уже все пользовались, отмечает он.

Президент Путин в своем выступлении на эту тему в Йоханнесбурге обратил также внимание на то, что «и платежные системы используются как аргумент в политических спорах при разрешении противоречий, и валюта используется». «На мой взгляд, и это совершенно очевидная вещь, — подчеркнул он, это наносит ущерб доллару как резервной мировой валюте и подрывает к ней доверие. Если бы этого не было, то не было бы не у одной страны, — высказал уверенность Владимир Путин, — а уже у десятков стран желания задуматься о других вариантах».

Президент России также отметил, что евро пока не может претендовать в полном объеме на универсальность, которая свойственна доллару.