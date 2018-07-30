«Северный поток» восстановил свою работу

Газопровод «Северный поток» (Nord Stream), пролегающий по дну Балтийского моря из РФ в Германию, возобновил свою работу после плановых профилактических работ, которые начались 17 июля.

Согласно графику, остановка работы газопровода должна была продлиться до утра 31 июля. Однако поставки голубого топлива возобновились утром в понедельник, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой европейские газотранспортные операторы.

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«Северный поток» – магистральный газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря.

Газопровод «Северный поток» – самый длинный подводный маршрут экспорта газа в мире, его протяжённость составляет 1224 км. Владелец и оператор – компания Nord Stream AG.

В проекте участвуют Россия, Германия, Нидерланды и Франция. Против его реализации активно выступали страны-транзитёры российского газа и страны Прибалтики. Цели проекта – увеличение поставок газа на европейский рынок и снижение зависимости от транзитных стран.

Прокладка трубопровода была начата в апреле 2010 года. В сентябре 2011 года начато заполнение технологическим газом первой из двух ниток.

8 ноября 2011 года начались поставки газа по первой нитке газопровода. 18 апреля 2012 года была закончена вторая нитка. 8 октября 2012 года начались поставки газа по двум ниткам газопровода в коммерческом режиме. В настоящее время по «Северному потоку» прокачивается до 170 млн кубометров газа в сутки.

За время ремонта было проведено техобслуживание механических узлов оборудования и проверка систем автоматизации с целью обеспечения надежной работы обеих ниток газопровода в течение года.