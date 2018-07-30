В России ужесточили наказание за организацию азартных игр

Глава российского государства Владимир Путин подписал поправки, которые усиливают ответственность за незаконные организацию и проведение лотерей и азартных игр в нашей стране

Согласно этим поправкам, организация азартных игр без лицензии, а также систематическое предоставление помещений для незаконного проведения игр будут наказываться штрафом до 500 тыс. руб., либо обязательными работами до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до четырёх лет, либо лишение свободы на срок до двух лет, передаёт официальный портал правовой информации.

При этом подчёркивается, что нахождение лиц, не достигших 18-летнего возраста в игорном заведении либо привлечение организатором азартной игры таких лиц к работе в игорном заведении влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 300 тыс., до 500 тыс. руб.

Напомним, 18 июля 2018 года депутаты нижней палаты российского парламента приняли в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за организацию и проведение азартных игр без лицензии вне игорной зоны.

Ранее сообщалось, что 30 июля 2018 года президент РФ Владимир Путин пописал документы, ужесточающие законодательство и защищающие права граждан.