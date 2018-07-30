В Центробанке озвучили прогноз по годовому темпу роста ВВП России

ЦБ РФ дал прогноз по годовому темпу роста ВВП России.

Согласно материалам, которые опубликованы на официальном сайте регулятора, в III-IV кварталах 2018 года годовой темп прироста ВВП составит 1,5-2%.

Ранее сообщалось, что в Центробанке уже оценивали возможный рост ВВП по итогам 2018 года. Регулятор прогнозировал, что вероятный рост ВВП по итогам года будет ближе к верхней границе официального прогноза Банка России (2%).

При этом ожидалось, что годовая инфляция в нашей стране в июле вернётся на уровень 2,4% с 2,3% в июне.

Наша справка

Валовой внутренний продукт, общепринятое сокращение — ВВП – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

Впервые это понятие было предложено в 1934 году Саймоном Кузнецом. ВВП страны может быть выражен как в национальной валюте, и при необходимости справочно пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту, так и может быть представлен по паритету покупательной способности (ППС) (для более точных международных сравнений).