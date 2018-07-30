Венедиктов покинул совет директоров «Эха Москвы»

Алексей Венедиктов покинул совет директоров радиостанции «Эхо Москвы».

Об этом сам журналист написал в своем телеграм-канале. По его словам, миноритарных акционеров теперь будет представлять его заместитель Екатерина Годлина.

Причины своего ухода из совета директоров Венедиктов не назвал.

Наша справка

Алексей Алексеевич Венедиктов родился 18 декабря 1955 года в Москве. Российский журналист, главный редактор, совладелец (18 % акций) и ведущий радиостанции «Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ». С октября 2015 года владелец исторического журнала «Дилетант».

Радиостанция «Эхо Москвы» входит в крупнейший российский медиахолдинг «Газпром-медиа». В 2015 году акционеры радиостанции избрали новый совет директоров после отставки главы холдинга Михаила Лесина.

В него, помимо Венедиктова, вошли гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко, его заместитель Татьяна Доброхвалова, гендиректор «Газпром-медиа Радио» Юрий Костин, а также гендиректор «Эха Москвы» Екатерина Павлова.