16 популярных блогеров российского Instagram создали косметические продукты совместно с брендом Organic Kitchen

Бренд натуральной косметики Organic Kitchen, чьи узнаваемые черные баночки с креативными названиями уже больше двух лет собирают миллионы лайков, вдохновился творчеством самых модных блогеров Instagram и предложил им разработать собственные бьюти-продукты.

Organic Kitchen – это коллекция для тех, кто любит свежую и натуральную косметику, как будто она только что приготовлена у вас на кухне. Вот почему мы пригласили более 30 самых талантливых и популярных девушек российского Instagram на большую кухню Organic Kitchen и предложили им под руководством опытных технологов создать продукт своей мечты. Первые 16 заветных баночек уже появились в продаже в магазинах Organic Shop по всей России!

Organic Shop выбрал самых ярких, интересных и талантливых блогеров и трендсеттеров российского Instagram, чтобы предложить им стать самыми настоящими авторами бьюти-продуктов. «Существует ли такое косметическое средство, о котором ты всегда мечтала, но никогда не встречала в магазинах?» — спросили мы у известных дизайнеров, фотографов, художниц, иллюстраторов, путешественниц, за чьими аккаунтами в соцсетях следят десятки и сотни тысяч подписчиков. Оказалось, что каждая из них всегда хотела создать свой продукт или, как минимум, переделать уже существующий: поменять аромат или консистенцию, добавить блестки или… немного волшебства. Organic Shop подарил каждой из них возможность осуществить свою мечту и поделиться ею с покупателями во всех фирменных магазинах Organic Shop!

В новую коллекцию Organic Kitchen от блогеров и трендсеттеров войдет более 30 продуктов на все случаи жизни: от дневного защитного крема с SPF20 и нежным ароматом лаванды до хайлайтера с феромонами. Первые 16 баночек из серии уже поступили в продажу во все магазины Organic Shop, а остальные появятся на прилавках в начале сентября.

В основе всех средств Organic Kitchen лежат только самые свежие и эффективные ингредиенты и при этом отсутствуют парабены, минеральные масла, SLS, SLES и другие вредные компоненты. Продукты заботливо разложены по ярким разноцветным баночками и законсервированы исключительно с помощью безопасных пищевых компонентов наподобие тех, которые мы используем при консервировании в домашних условиях. Все новинки Organic Kitchen обогащены натуральными и органическими маслами и экстрактами, которые заботятся о красоте нашей кожи и волос. Средства Organic Kitchen и их компоненты не тестируются на животных.