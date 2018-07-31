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Москва, 31.07.2018

Адвокат Трампа сделал важное заявление о расследовании по «российскому делу»

«Expert Online» 2018

Рудольф Джулиани – адвокат главы Белого дома Дональда Трампа – сделал важное заявление о деле, которое ведёт специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.

По его словам, команда юристов, защищающая интересы американского президента, склоняется к тому, чтобы игнорировать вопросы от Мюллера.

Об этом Джулиани заявил в эфире американского телеканала Fox News.

«Мы не считаем, что он ведёт законное расследование. Думаю, что мы приближаемся к концу», – подчеркнул адвокат, добавив, что «очень маловероятно», что команда Трампа снова встретится с прокурорами.

При этом Джулиани пояснил, что к тому, чтобы игонорировать вопросы спецпрокурора Мюллера, Трампа и его юристов подтолкнули «последние события».

В частности, недавно в The New York Times появилась информация, что Мюллер приступил к изучению Twitter Трампа, чтобы установить факты возможного противодействия расследованию «российского дела».

По словам источников газеты, президент США при помощи сообщений в своем микроблоге мог запугать свидетелей или заставить сотрудников правоохранительных органов прекратить расследование.

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