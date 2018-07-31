Главные нефтяные пути могут быть перекрыты

Угроза закрытия Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов заставляет искать обходные маршруты экспорта ближневосточной нефти

Прошлая неделя ознаменовалась тревожными новостями с Ближнего Востока, которые могут оказать серьезное влияние на нефтяные рынки. Сначала президент Ирана Хассан Рухани вместе с одним из командиров Корпуса стражей Иранской революции заявили о возможном блокировании Ормузского пролива, через который проходит солидная часть часть мирового экспорта нефти. Затем не менее тревожная новость пришла с запада Аравийского полуострова.

После нападения хуситов на два танкера в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Красное море с Аденским заливом, Эр-Рияд на три дня приостановил судоходство по этой важнейшей водной артерии. Экспорт аравийской нефти через пролив достигал 500-700 тыс. бар./сутки. Всего же, по данным EIA, в 2016 года через Баб-эль-Мандебский пролив проходило в среднем 4,8 млн бар./сутки. Закрытие пролива между Красным морем и Аденским заливом заставит танкеры огибать южную конечность Африки и увеличит путь на 4,3 тыс. км, что приведет как к увеличению продолжительности транспортировки, так и к росту затрат.

Через Ормузский пролив проходят, пишет Oil Price, почти 19 млн баррелей сырой нефти в сутки, что составляет примерно пятую часть глобального экспорта. В сочетании со сжиженным газом (LNG) доля энергоносителей, проходящих через этот пролив, который соединяет Оманский и Персидский заливы, возрастает почти до трети. Более 85% нефти, транспортируемой через Ормузский пролив, направляется в Азию, главным образом, в Японию, Индию, Южную Корею и Китай.

И у Саудовской Аравии (КСА), и у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) есть нефтепроводы, по которым они могут транспортировать нефть по суше в обход Ормузского пролива, но их пропускная способность значительно ниже, чем у водной артерии. У КСА это 1200-километровый нефтепровод «Восток-Запад» (Petroline), по которому нефть попадает с востока королевства, где находятся основные нефтяные месторождения, на запад, в порт на побережье Красного моря Янбу. Далее танкеры могут идти на север к Суэцкому каналу и, таким образом, избежать второго уязвимого маршрута - Баб-эль-Мандебского пролива. Этот нефтепровод состоит из двух ниток, его пропускная способность составляет 4,8 млн бар./сутки. Aramco недавно объявила о планах увеличить пропускную способность нефтепровода до 7 млн бар./сутки до конца этого года, но работы на нефтепроводе пока идут медленно.

Еще ниже пропускная способность – 1,5 млн бар./сутки у эмиратского нефтепровода - Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, который связывает месторождение Хабшан около Абу-Даби с Фуджайрой, столицей одноименного эмирата на побережье Оманского залива. Этот нефтепровод используется лишь на треть пропускной способности.

Иран собирается построить нефтепровод к своему юго-восточному побережью на тот случай, если возникнут проблемы с основным нефтяным терминалом на острове Харк, который находится в Персидском заливе.

За стабильность в регионе, включающем в себя Персидский и Оманский заливы, Красное море и отдельные части Индийского океана отвечает Пятый флот США, базирующийся в Бахрейне. Командование Пятого флота утверждает, что не допустит никаких препятствий для судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.