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Москва, 31.07.2018

На Украине хотят ввести уголовную ответственность за закупку российских товаров

«Expert Online» 2018

Александр Турчинов – секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины – предложил ввести в «незалежной» уголовную ответственность для лиц, осуществляющих закупки на территории России.

По его мнению, должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку «страны-агрессора для тех, кто закупает у России такие вещи, которые могут производиться в Украине», передаёт «112 Украина».

Напомним, ранее стало известно, что исполняющий обязанности главы компании «Украинские железные дороги» Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков «почётный железнодорожник» у российской компании РЖД.

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