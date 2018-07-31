Налоговики выложат все сведения о компаниях в интернет

Сервис «Прозрачный бизнес» Федеральной налоговой службы сделает с 1 августа понятие налоговой тайны приятным воспоминанием. Хотя для кого-то, как например невольные контрагенты фирм-однодневок или иных, использующих серые схемы для ухода от уплаты налогов, это воспоминание было неприятным. Теперь они смогут проверить любую компанию, с которой собираются иметь дело, через указанный интернет-сервис ФНС, где служба начинает публиковать информацию о налогоплательщиках, которая раньше относилась к налоговой тайне. Об этом агентству РИА Новости сообщили в налоговом ведомстве.

Полнота раскрытия информации будет достигаться поэтапно. В частности, в августе налоговики начнут публиковать сведения о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах, об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря предыдущего года, а также о численности работников организаций по данным за предыдущий год. Это, очевидно, позволит сразу распознать подставную фирму с минимальным штатом.

«Данные будут опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ, за исключением включенных в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам», — сообщили агентству в ведомстве. Но и эти, кажущиеся вполне разумными (в отношении «оборонки») ограничения носят только временный характер. По данным РБК, с 2020 года станут «прозрачными» все фирмы.

Новация не является ведомственной инициативой. Информация о налогоплательщиках перестала относиться к налоговой тайне в результате изменений Налогового кодекса. Но срок раскрытия данных, решено было отложить, по сведениям РИА Новости, из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые хотели сверить и уточнить информацию о себе у налоговиков. В этом, впрочем, была заинтересована и сама ФНС, так как поток жалоб на некорректность «прозрачных» данных мог бы сделать их открытие скандальным.

На более поздний срок, декабрь с. г. отложено начало раскрытия информации о задолженностях и штрафах компаний, о суммах уплаченных налогов и о налоговых правонарушениях, а также — о доходах и расходах по данным бухгалтерской отчетности. В отношении последнего полнота раскрытия фактов деятельности компаний позволяет уже говорить о прощании не только с налоговой, но и с так называемой «коммерческой тайной», которой компании, не являющиеся публичными, предпочитают мотивировать свою закрытость.

Следует отметить, что согласно комментариям, учитывающим законодательные новации в налоговой сфере, появление нового сервиса является частью процесса перекладывания на бизнес всей ответственности за случаи, когда контрагент оказался недобросовестным. Теперь вам всегда смогут сказать в налоговой инспекции: «А куда же вы смотрели?», — в смысле, что не заглянули в «Прозрачный бизнес», и вычет по НДС после операции со сбежавшей однодневкой вам не положен. Но, во всяком случае, теперь действительно есть, куда посмотреть.