Новые санкции ЕС против компаний РФ: в России – не удивлены, на Украине – восхищены

Владислав Ганжара – депутат Госсовета Крыма – прокомментировал введение Евросоюзом санкций против российских компаний. По его словам, это уже никого не удивляет, передаёт RT.

При этом он подчеркнул, что когда начиналось строительство Крымского моста, все, кто был задействован в этом процессе, прекрасно понимали, что это может вызвать такие последствия, как со стороны США, так и со стороны Евросоюза.

«Но это никого не пугало», – резюмировал Ганжара, добавив, что новые санкции не повлияют на ситуацию на полуострове.

Спокойно отнеслись к новым санкция ЕС в российском внешнеполитическом ведомстве. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что решение Евросоюза идёт в русле политики, направленной против жителей Крыма.

«Ничего нового», – сказала она в интервью РИА Новости.

В свою очередь Павел Климкин – глава МИД Украины – заявил, что санкции ЕС являются предупреждением для европейского бизнеса.

Об этом министр иностранных дел «незалежной» написал в своём микроблоге в Twitter.

«Приветствую решение Совета ЕС ввести санкции против российских компаний, ответственных за строительство моста через Керченский пролив. Это важное предупреждение также для европейского бизнеса не идти по той же скользкой дорожке», – подчеркнул Климкин.

Напомним, сегодня стало известно, что ЕС расширил список российских компаний, попавших под санкции из-за Крыма.

Согласно документам, размещённым в официальном журнале Евросоюза, ограничительные меры будут действовать против судостроительного завода «Залив», ОАО «Институт Гипростроймост», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», ООО «Стройгазмонтаж», ОАО «Институт Гипростроймост» и АО «ВАД».

Таким образом, общее число организаций, включенных в санкционный список ЕС, достигло 44. Кроме того, Евросоюз ранее ввёл в рамках этого режима санкций запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание активов в отношении 155 лиц.