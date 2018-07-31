«Почта России» быстрее довезет посылки из Японии в Европу

Как минимум в два раза сократится срок наземной доставки посылок из Японии в Европу благодаря сотрудничеству «Почты России» с Japan Post Holdings, сообщает ТАСС. Открытие маршрута доставки почтовых отправлений из Японии через Россию намечено на август этого года. «Перевозка по основной части территории России будет осуществляться собственным поездом "Почты России", ежедневно курсирующим по маршруту Владивосток – Москва», — сообщает наше почтовое ведомство. До Владивостока грузы будут доставляться, естественно, по морю.

Доставка почтовых отправлений по используемым в настоящее время Japan Post Holdings наземным маршрутам отнимает от одного до трех месяцев. После запуска российского транзита адресаты получат посылки через 11-15 дней, включая 8 суток проезда по транссибирской магистрали. Российский маршрут обеспечит доставку в 13 европейских стран: Австрию, Бельгию, Венгрию, Данию, Италию, Латвию, Литву, Норвегию, Польшу, Румынию, Финляндию, Чехию и Швейцарию.

Сотрудничество «Почты России» с японскими компаниями не ограничивается открытием транзита. Японцы участвовали в создании современного логистического центра почтового оператора во Внуково, на днях введенного в строй на полную мощность. «За пять лет с помощью наших японских коллег нам удалось превратить логистический центр Внуково в настоящий почтовый завод из шести корпусов, оснащенный по последнему слову техники. Сейчас центр способен обработать до 2 млн посылок в сутки», — рассказал журналистам глава «Почты России» Николай Подгузов. В центре установлено сортировочное оборудование компании Toshiba, благодаря которому были модернизированы и оцифрованы не только собственно почтовые операции, но обеспечен удаленный таможенный контроль.