«Протон» снимают с производства

Как заявил генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, изготовление двигателей для ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М» прекратится до конца текущего года. Именно тогда будут завершены имеющиеся контракты, после чего российские ракеты будут летать только на «Ангаре».

«Производство двигателей в рамках тех потребностей, которые нам сформулировал ГКНПЦ имени Хруничева, будет остановлено в Перми в этом году. Если не возникнет каких-то новых контрактов на запуски ракет "Протон", со следующего года эти двигатели производиться уже не будут», — сообщил Игорь Арбузов в интервью РИА Новости.

В этой связи, пояснил он, стоит задача загрузить производителя двигателей «Протон-ПМ» другими заказами, в том числе связанными с диверсификацией: продукцией топливно-энергетического комплекса, испытаниями газотурбинных установок на базе авиационных двигателей, сборкой и испытаниями газотурбинных электростанций, производством деталей насосов для изготовителей насосного оборудования для нефтегазовой отрасли.

«Производство новой продукции планируется сконцентрировать на загородной площадке предприятия (Новые Ляды) с учетом современных организационных, технологических и логистических принципов", — рассказал генеральный директор НПО «Энергомаш».

Таким образом, сроки предстоящего закрытия проекта «Протон», о чем новый глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил агентству РИА Новости в третьей декаде июня, определились. «Задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных «Протонов» и затем этот проект закрыть. Ракета-носитель УР-500, позднее — «Протон» была разработана в 60-е годы в ОКБ-23 (ныне ГКНПЦ им. М. В. Хруничева), входившем в реутовское ОКБ-52 Владимира Челомея. Созданная в качестве военного носителя, она позже нашла очень широкое применение в качестве основной гражданской (коммерческой) тяжелой ракеты СССР и РФ.

Как заявлял также Дмитрий Рогозин, «далее летать исключительно на "Ангаре"», а дата прекращения производства «Протонов» появится тогда, когда будет завершена работа оперативного штаба по Центру Хруничева. «Они должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, а это будет означать нашу полную концентрацию на «Ангаре», — отмечал Рогозин.

И как напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, еще 18 июля (на встрече с руководством Государственной корпорации «Роскосмос») Владимир Путин дал четкое основание полагать, что российское космическое двигателестроение должно переходить на более усовершенствованный двигатель семейства ракет-носителей «Ангара» и тяжелого класса ракеты «Ангара-А5», которая, по словам президента, имеет огромное значения для поддержания обороноспособности России.

Из очевидных факторов, указывающих на необходимость развития именно этого проекта – перевод основных запусков с космодрома «Байконур» на «Восточный», который к 2021 году должен стать основным центром стартов. Предполагается, что регулярные старты «Ангары» должны производится с Восточного с 2021 года. Из очевидных минусов «Протона», отмечает Илья Жарский — очень высокий уровень токсичности. В отличие от «Протона», носитель «Ангары» потребляет топливо на кислородно-керосиновой основе.

Между тем, чтобы окончательно перейти на «Ангару», новоиспечённая корпорация ракетного двигателестроения во главе с «Энергомашем» за предстоящие несколько лет должна проделать очень серьёзную работу по усовершенствованию уже имеющихся модификаций «Ангары», говорит аналитик. История стартов этих носителей совсем не велика и для регулярного использования необходимо много проб – «Ангара» запускалась всего раз еще в 2014 году с космодрома «Плесецк».

Не исключено, считает финансовый консультант Teletrade Михаил Грачёв, что на заводах, производящих ракетную технику, готовится конверсия в пользу энергетического сектора в условиях угрозы расширения санкций со стороны США. Вполне вероятно, полагает он, что для подстраховки было принято решение о расширении производства турбинной техники на собственных мощностях, и заводы «Роскосмоса» для этого подходят как нельзя лучше.

Возможно, и так. Во всяком случае, Владимир Путин на совещании 18 июля действительно говорил о диверсификации, правда, прежде всего в том контексте, что «ракетно-космическая отрасль в настоящее время излишне ориентирована на бюджетные средства, на бюджетные деньги», а под источниками поступлений имел в виду, по-видимому, прежде всего собственно космическую деятельность. Президент высказал мнение, что «корпорация может и должна обеспечить устойчивое поступление средств от коммерческих услуг, оказываемых другим секторам экономики в области информации, навигации, связи». Однако задачи импортозамещения действительно носят стратегический характер и именно они ставятся как способ задействования мощностей после прекращения производства ракеты Челомея.