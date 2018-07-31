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Москва, 31.07.2018

СМИ: Клинтон выделила деньги кандидатам от демократов на выборах в конгресс США

«Expert Online» 2018

Хиллари Клинтон – бывший американский госсекретарь и экс-кандидат на пост главы Белого дома – выделила финансовые средства в размере 5 тыс. долл. кандидатам от Демократической партии на промежуточных выборах в конгресс США.

При этом пожертвование политик сделала при помощи собственной политической организации, пишет The Hill.

По данным издания, которое ссылается на информацию Федеральной избирательной комиссии (FEC), Клинтон выделила еще 5 тыс. долл. на четырёх различных кандидатов на пост государственного секретаря США.

В свою очередь телеканал CNN сообщает, что из 19 кандидатов в палату представителей США, получивших поддержку от Клинтон, 11 баллотируются с намерением сместить действующих в округах республиканцев. При этом известно, что экс-глава Госдепа пытается работать совместно с Демократической партией США.

Напомним, промежуточные выборы в конгресс США состоятся в ноябре 2018 года.

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