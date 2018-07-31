Трамп сделал неожиданное заявление о тайном сговоре с Россией

Американский лидер Дональд Трамп неожиданно заявил о том, что тайный сговор даже с Россией – не является преступлением.

При этом он, имея в виду дело о якобы вмешательстве РФ в американские президентские выборы в 2016 году, подчеркнул, что самого сговора с Москвой не было.

«Тайный сговор – не преступление даже с Россией, но это неважно, потому что не было никакого тайного сговора (кроме как между жуликоватой Хиллари и демократами)!», – написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что Рудольф Джулиани – адвокат главы Белого дома Дональда Трампа – сделал важное заявление о деле, которое ведёт специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.

По его словам, команда юристов, защищающая интересы американского президента, склоняется к тому, чтобы игнорировать вопросы от Мюллера.

Об этом он сказал накануне суда над ключевым членом предвыборной команды Трампа Полом Манафортом.