Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 31.07.2018

Трамп сделал неожиданное заявление о тайном сговоре с Россией

«Expert Online» 2018

Американский лидер Дональд Трамп неожиданно заявил о том, что тайный сговор даже с Россией – не является преступлением.

При этом он, имея в виду дело о якобы вмешательстве РФ в американские президентские выборы в 2016 году, подчеркнул, что самого сговора с Москвой не было.

 «Тайный сговор – не преступление даже с Россией, но это неважно, потому что не было никакого тайного сговора (кроме как между жуликоватой Хиллари и демократами)!», – написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что Рудольф Джулиани – адвокат главы Белого дома Дональда Трампа – сделал важное заявление о деле, которое ведёт специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.

По его словам, команда юристов, защищающая интересы американского президента, склоняется к тому, чтобы игнорировать вопросы от Мюллера.

Об этом он сказал накануне суда над ключевым членом предвыборной команды Трампа Полом Манафортом.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Забудьте про «Северный поток-2»: Россия приготовила большой сюрприз для США
      Несмотря на обещания ЕС существенно нарастить объемы закупки голубого топлива в США, российский газ для региона остается насущной необходимостью. Более того, Россия готова жестко конкурировать с американским газом на динамичном рынке СПГ
    2. Физики, изучавшие свойства пирамиды Хеопса, пришли к сенсационным выводам
      Физики, изучавшие свойства пирамиды Хеопса, пришли к сенсационным выводам
    3. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению