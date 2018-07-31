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Москва, 31.07.2018

В России создали сталь, которая вдвое увеличит срок службы нефтепроводов

«Expert Online» 2018

Учёные НИТУ «МИСиС» совместно с ПАО «Северсталь» и ЦНИИчермет имени И.П. Бардина разработали новый сплав стали для нефтепроводов, позволяющий снизить экологические риски нефтедобычи.

Речь идёт о новой технологии получения рулонного проката для производства коррозионностойких промысловых труб с повышенными эксплуатационными характеристиками, передаёт РИА Новости.

Основная задача разработчиков заключалась в создании новых схем добавления в состав материалов примесей для улучшения свойств основного материала, обеспечивающих необходимый структурно-фазовый состав стали при производстве рулонного и листового проката.

По их оценкам, новая марка стали позволит существенно снизить экологические риски и эксплуатационные затраты при добыче нефти, в том числе на труднодоступных месторождениях Западной Сибири, где ремонт и замена труб осложнены условиями их доставки, а состав углеводородного сырья обуславливает повышенный уровень коррозионного износа. Кроме того, изготовление труб сварным способом поможет снизить их стоимость и повысить эффективность нефтедобычи.

Отмечается, что уже в этом году разработчики намерены получить международный патент, а в будущем планируют выдавать гарантию минимум на двукратное увеличение срока эксплуатации труб, полученных с использованием новой технологии.

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