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Москва, 04.07.2018

Bank of America предрек повторение дефолта 1998 года

«Expert Online» 2018

Bank of America предупреждает, что кризис 1998 года может повториться, передает агентство Bloomberg. Аналитики этой финансовой организации заметили, что на мировых рынках сегодня происходят процессы, которые привели к кризису конца 90-ых. «Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это очень похоже на события 20-летней давности»,— цитирует агентство ведущего инвестиционного аналитка Bank of America Майкла Хартнетта.

Автор материала, однако, не склонен впадать в пессимизм, и считает, что у такого сравнения есть недостатки. Так, он связывает снижение валют развивающихся стран с укреплением доллара, а не со стагнацией в национальных экономиках.

Кроме того, более устойчивыми, чем перед кризисом 1997–1998 годов, выглядят и азиатские рынки. Издание отмечает, что рост ВВП в Азии, исключая Японию, в 2020-х годах может составить 6%.

Напомним, в 1998 году правительство России объявило дефолт из-за мирового экономического кризиса, который начался на азиатских рынках.

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