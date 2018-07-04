Кролик съел удава и другие истории ЧМ-2018

После поединка Колумбия – Англия, завершившего первый тур игр на выбывание, стали известны все четвертьфинальные пары первенства мира по футболу. В числе оставшихся претендентов на золотой Кубок – четыре бывших чемпиона, а главное – сборная России, которой в матче с Испанией была уготована роль подопытного кролика.

Нынешний чемпионат – турнир сенсаций. В последние дни, когда количество остающихся в России команд стало стремительно сокращаться, это особенно заметно. Отправились домой лучшие футболисты мира последних лет Лионель Месси и Криштиану Роналду, запаковали чемоданы фавориты, так и не нашедшие своей игры – сборные Испании и Аргентины, поредели толпы болельщиков на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары.

Уровень эмоций, захлестнувших российских болельщиков, не поддается измерению. Когда еще увидишь, как сборная, стабильно разочаровывавшая на протяжении последних лет, врывается в восьмерку лучших команд мира. Обогнав по пути Германию, Аргентину, Испанию и Португалию. Теперь немалая часть населения уверена, что наша команда в состоянии и в финале сыграть. До него осталось всего-то два матча.

Оставшиеся после матчей 1/8 финала приметы и памятные знаки многочисленны. Какие-то из них еще пригодятся, другим – место в сборниках исторических курьезов.

«Автобус»-триколор, которым хозяева чемпионата перегородили все подходы к своим воротам в матчах с испанцами, принес разовый успех. Вряд ли такая архаичная конструкция доедет до финала.

Вытянутую в струнку ногу Игоря Акинфеева, которой он в падении отбил последний испанский пенальти, оказывается задолго до чемпионата мира изобразили на купюрах Банка России. Узнав об этом, население срочно стало запасаться купюрами на память.

Рекорд сборной Испании по числу передач оказался бесполезен. Игроки «красной фурии» в матче с Россией сделали наибольшее количество пасов в истории чемпионатов мира – 1137 (1029 точных)! Поскольку большинство из них не обостряли игру, то ценность этого достижения оказалась нулевой.

Благодаря двум автоголам команда Станислава Черчесова повторила рекордное достижение болгарской сборной, забившей в 1966 году такое же количество мячей в собственные ворота на одном турнире. В составе россиян отличились Денис Черышев и Сергей Игнашевич.

В России не везет – сильнейшим. Два самых знаменитых игрока современности – Лионель Месси и Криштиану Роналду, а также примкнувший к ним хорват Лука Модрич не сумели переиграть вратарей при ударе с 11-метровой отметки.

Бельгийские «красные дьяволы» стали самыми волевыми. Они сумели выбить из турнира сборную Японии, проигрывая на 52-й минуте со счетом 0:2. При этом первый ответный гол Вертонгена оказался забит головой с самой дальней дистанции за все время измерений – 18,6 метра. А победный мяч, влетевший в японские ворота после элегантного маневра Лукаку, претендует на звание лучшего на этом чемпионате.

Голы последних минут вошли в привычку. Команды ухитряются выигрывать или сводить матчи к ничьей на последних секундах основного или в добавленное арбитром время. 26 мячей были забиты в России в этот временной отрезок. В 2014-м таковых было 22, а в 2010-м – всего 9.

1/4 финала. Расписание игр

6 июля. 17:00. Нижний Новгород. Уругвай – Франция

6 июля. 21:00. Казань. Бразилия – Бельгия

7 июля. 17:00. Самара. Швеция – Англия

7 июоя. 21:00. Сочи. Россия – Хорватия.

Россию ждет очень сложный матч – хорваты на данный момент играют более остро, чем испанцы. Соперники будут находиться в равных условиях после того как были вынуждены провести затяжные матчи 1/8 финала, не уложившиеся в основное время. Статистика в пользу хорватов, которые в трех проведенных прежде матчах россиянам не проигрывали. В составе команды есть блистательный диспетчер – Лука Модрич, и не менее мастеровитый Иван Ракитич. Выключить их из игры даже с помощью персональной опеки будет очень сложно.

Сомнение вызывает и эффективность линии атаки сборной России, где в последних играх отсутствовала созидательные действия. Да, Александр Головин делал все возможное для того, чтобы обострить игру, а Артем Дзюба бился за каждый мяч вблизи чужих ворот. Другие футболисты тоже старались, но не всегда фортуна бывает столь расположена к хозяевам поля.