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Москва, 04.07.2018

Курс доллара затормозили, с рублем не случится худшее

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара затормозили, с рублем не случится худшее

Курс доллара берет передышку после того, как центральный банк Китая пообещал обеспечить стабильный обменный курс юаня. Курс доллара упал на 0,15 процента против корзины из шести основных валют до 94,528.

На долю китайской валюты приходится более пятой части долларового индекса ФРС. С таким весом последнее заявление Народного банка Китая может остановить продолжающееся уже несколько месяцев ралли доллара, считает руководитель торговой стратегии FX в Credit Suisse Group AG Шахаб Джалинос, мнение которого приводит Bloomberg.

«Всегда легче проводить масштабное ралли, когда доллар сплоченно торгуется против валюты, которая представляет собой более 20 процентов от индекса (ФРС), потому что, очевидно, это задает тон», - отметил он. «Так что, если эта тенденция ослабевает, ралли доллара механически сходит на нет».

Чиновники из центробанка Китая заявили во вторник, что власти страны планируют «сохранить курс юаня в основном стабильным» и что слабость валюты не будет использоваться в качестве оружия в торговле между США и Китаем. Курс китайской валюты после этого увеличился на 0,4 процента и составил 6,6647 юаня за доллар, который до этого снижался до годичных минимумов.

Это хорошая новость и для рубля, который теперь может попробовать отыграть высокие цены на нефть и позитивные геополитические новости. Аналитики напоминают, что в 2015 году курс рубля последовал за обвалом юаня. Последние новости из Пекина позволяют надеяться, что подобный сценарий не повторится.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск среды снижался на 9 копеек — до 63,06 рубля, курс евро повышался на 2 копейки — до 73,63 рубля.

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