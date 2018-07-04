Французский бренд пляжной моды Vilebrequin открыл свой первый бутик в городе Сочи в Торговой Галерее «Grand Marina»

Vilebrequin выпускает одежду и аксессуары для пляжного отдыха, которые служат эталоном пляжной моды с 1971 года.

Бренд Vilebrequin с девизом "Лето круглый год" объясняет богатую географию поклонников полувековой экспертизой, неустанной работой над качеством материалов, поиском выразительных средств, тщательной проработкой деталей, а также умением меняться и одновременно сохранять свой узнаваемый стиль.

Цветовая гамма Vilebrequin насчитывает более 50 оттенков. Не меньшего количества достигают и темы принтов, обновляющиеся каждый сезон. Обращаясь к богатому миру природы, дизайнеры марки украшают изделия изображением экзотических птиц, жителями морских глубин и редкими животными.





Каждое изделие Vilebrequin, отмеченное ярким и ироничным принтом, воплощает энергию и свободу солнечного отпуска, а также передает настроение, присущее беззаботному шарму французского курорта Сен-Тропе.

Выступая за укрепление семейных связей и сохранение вечных ценностей, таких как любовь, красота и забота, в 1995 году бренд расширил свою коллекцию и представил серию "Отец и сын", предложив взрослые модели в детских размерах.