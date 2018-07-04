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Москва, 04.07.2018

Известный игрок КВН покончил с собой

«Expert Online» 2018

Известный российский игрок КВН, участник команды «Пирамида» Аслан Алборов покончил с собой.

Об этом рассказал журналистам директор театра КВН Сослан Плиев. По его словам, трагедия произошла в ночь на 4 июля во Владикавказе, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что не знает, почему Алборов решил свести счёты с жизнью.

«Потому что не было никаких причин, о которых можно было бы говорить, что у него проблемы были. В общем, непонятно почему это всё случилось», – резюмировал Плиев.

Прощание с Алборовым состоится в пятницу во Владикавказе.

Наша справка

Команда КВН «Пирамида» (Владикавказ), участником которой был Алборов, играла в высшей лиге, дважды получала титул вице-чемпионов клуба. Помимо этого, Алборов выступал за команду «На характере», работал на телеканале «Осетия

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