Крах туристического рынка России, «Натали Турс» объявил об аннулировании туров

Владимир Воробьев – генеральный директор туроператора «Натали Турс» – заявил, что компания вынуждена аннулировать туры.

По его словам, на данный момент, из-за негативной информации, туроператор не может осуществлять обязательства перед своими партнерами, передаёт РИА Новости.

«Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», – подчеркнул Воробьёв

В свою очередь в Ростуризме отметили, что ведомство держит на контроле ситуацию с «Натали Турс», а Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что клиентам «Натали Турс» вернут деньги или предложат альтернативные путевки, уточняет сообщает RNS.

Напомним, 30 июня, что туроператор «Натали Турс» неожиданно отменил чартерные программы. Сделано это было, чтобы сократить убытки и стабилизировать финансовую ситуацию.

23 июня другой известный российский туроператор «Матрешка-Тур» объявил о прекращении своей деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта. Следом туроператор «Аврора БГ» сообщил о заморозке летних полетных чартерных программ в Болгарию и Черногорию. Кроме того, накануне прекратил свою деятельность российский туроператор DSBW.

Таким образом, на туристическом рынке России запахло крахом.

Наша справка

«Натали Турс» — российская туристическая компания, крупный туроператор. Согласно данным рейтинга «Туринфо», четвёртый по величине туроператор России. Штаб-квартира компании расположена в Москве.

Компания основана в 1992 году. В 2008 году группа стала оператором по Греции (летнее направление) и Доминикане (зимнее направление), в 2009 — по Кубе и Египту, а в 2010 добавилась Австрия.

В настоящее время основные направления деятельности компании — организация туров в такие страны как Испания, Кипр, Таиланд, Андорра, Италия, Турция, ОАЭ, Греция, Куба и др., а также морских круизов.