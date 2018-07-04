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Москва, 04.07.2018

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

«Expert Online» 2018

Мировые цены на нефть утром, 4 июля, показывают положительную динамику. Инвесторы отреагировали на  сообщение Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США на прошлой неделе. Запасы уменьшились на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 412,1 миллиона баррелей. Это больше, чем ожидалось, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.08 по московскому времени  стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,49%, достигнув показателя  78,14 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 0,65%, до отметки 74,62 доллара за баррель.

Аналитики считают, что снижение показателей вызвано пиком сезона автомобильных поездок в Северной Америке, что приводит к росту спроса на бензин,  с другой стороны, сыграли свою роль перебои в поставках нефти из Канады в США.

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