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Москва, 04.07.2018

Открыт прием работ на Конкурс молодых журналистов-международников 2018

«Expert Online» 2018

Российский совет по международным делам (РСМД) совместно с Союзом журналистов России и журналом «Международная жизнь» при поддержке ИА «Интерфакс» и журнала «Россия в глобальной политике» рад объявить начало нового сезона Конкурса журналистов-международников.

Информационные партнеры Конкурса – интернет-издание Газета.ru и медиахолдинг «Эксперт»

Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября 2018 г.

Предварительные итоги конкурса (шорт-лист) будут подведены в декабре 2018 года.

Кто может участвовать?

— Штатные и внештатные сотрудники российских печатных и электронных средств массовой информации*;

— В возрасте до 35 лет;

— Опубликовавшие материал в период с 1.01.2018 до 1.11.2018.

* К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним автором. Статьи, написанные в соавторстве, в конкурсе не участвуют. Один участник может подать на конкурс только одну работу.

Какие работы можно подать?

К участию в конкурсе принимаются материалы по международной проблематике в пяти номинациях:

— Лучшая аналитическая статья (среди участников в возрасте от 22 до 35 лет);

— Лучшее интервью (среди участников в возрасте от 22 до 35 лет);

— Лучший репортаж (среди участников в возрасте от 22 до 35 лет);

—  Начинающий журналист-международник (среди участников в возрасте до 22 лет).

— Лучшая фотография по международной проблематике (среди участников в возрасте от 22 до 35 лет)**.

** В  номинацию принимаются авторские фотографии и фотографические серии (до 7 фото)

Победителям будут вручены денежные призы и памятные знаки. 

Призовой фонд — 250 000 р.

Дополнительная информация

Николай Маркоткин, konkurs@russiancouncil.ru, тел. +7 499 225 62 83 (доб. 116) 

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