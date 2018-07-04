Открыт прием работ на Конкурс молодых журналистов-международников 2018

Российский совет по международным делам (РСМД) совместно с Союзом журналистов России и журналом «Международная жизнь» при поддержке ИА «Интерфакс» и журнала «Россия в глобальной политике» рад объявить начало нового сезона Конкурса журналистов-международников.
Информационные партнеры Конкурса – интернет-издание Газета.ru и медиахолдинг «Эксперт»
Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября 2018 г.
Предварительные итоги конкурса (шорт-лист) будут подведены в декабре 2018 года.
Кто может участвовать?
— Штатные и внештатные сотрудники российских печатных и электронных средств массовой информации*;
— В возрасте до 35 лет;
— Опубликовавшие материал в период с 1.01.2018 до 1.11.2018.
* К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним автором. Статьи, написанные в соавторстве, в конкурсе не участвуют. Один участник может подать на конкурс только одну работу.
Какие работы можно подать?
К участию в конкурсе принимаются материалы по международной проблематике в пяти номинациях:
— Лучшая аналитическая статья (среди участников в возрасте от 22 до 35 лет);
— Лучшее интервью (среди участников в возрасте от 22 до 35 лет);
— Лучший репортаж (среди участников в возрасте от 22 до 35 лет);
— Начинающий журналист-международник (среди участников в возрасте до 22 лет).
— Лучшая фотография по международной проблематике (среди участников в возрасте от 22 до 35 лет)**.
** В номинацию принимаются авторские фотографии и фотографические серии (до 7 фото)
Победителям будут вручены денежные призы и памятные знаки.
Призовой фонд — 250 000 р.
Дополнительная информация
Николай Маркоткин, konkurs@russiancouncil.ru, тел. +7 499 225 62 83 (доб. 116)