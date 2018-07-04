Польские власти начали чистку Верховного суда

По Польше во вторник, за считанные часы до вступления в силу закона об ограничении возраста членов Верховного суда, прокатилась волна антиправительственных выступлений. Причина та же самая, что испортила отношения между Варшавой и Брюсселем – судебная реформа, а если конкретнее, то один из ее пунктов - изменения в Верховном суде. Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) ввела возрастной ценз для членов Верховного суда. В PiS утверждают, что реформа судебной системы назрела, потому что серьезных изменений в ней не проводилось с момента падения социалистического строя почти три десятилетия назад. Реформа необходима, утверждают в правительстве, для повышения эффективности работы польских судов в целом и Верховного суда в частности.

Во вторник вечером тысячи людей собрались перед зданием Верховного суда в Варшаве. Они скандировали: «Свободные суды!» и «Долой диктатуру!» Демонстрации протеста прошли в десятках польских городов.

Отныне судьи Верховного суда должны уходить на пенсию в 65 лет, как простые граждане. Это значит, что замене подлежит более трети из 72 судей главного судебного органа Польши, большая часть которых являются противниками находящихся у власти консерваторов. Особенно серьезной для оппозиции станет потеря президента Верховного суда Малгожаты Герсдорф, у которой по старому закону до истечения шестилетнего срока полномочий остается еще два года.

Пани Герсдорф добровольно уходить в отставку не собирается.

«В среду я, как обычно, приеду на работу,- рассказала она корреспонденту лондонского Guardian.- Пустят меня на рабочее место или нет, большой вопрос. В хорошо-развитых странах исполнительная и законодательная ветви власти не уничтожают власть судебную. Поскольку никаких гарантий базовых свобод нет, фундаментальные права польских граждан рано или поздно будут нарушены».

Чистка Верховного суда является следствием давней борьбы между польскими судьями и правым правительством, которое обвиняет судей в том, что они мешают работать властям. PiS после прихода к власти осенью 2015 года систематически и целенаправленно пытается взять под контроль судебную власть в стране. Конфликт между польскими консерваторами и судьями – одна из главных причин разногласий между Варшавой и Брюсселем. После многочисленных просьб, требований и предупреждений Еврокомиссия начала на этой неделе юридическую процедуру активации 7 статьи Устава Евросоюза, разрешающей еврочиновникам наказывать членов ЕС за нарушение основополагающих принципов Евросоюза, к которым, по мнению Брюсселя, относится и верховенство закона над властью.

«Эти меры подрывают принцип юридической независимости, включая несменяемость судей,- говорится в пресс-релизе ЕК.- Следовательно, Польша не выполнила свои обязательства по статье 19(1) Договора об Европейском Союзе…»

Кроме штрафов, статья 7 предусматривает и лишение нарушителя права голоса в Евросовете. Правда, шансы лишить Польшу права голоса невелики, потому что для этого необходимо согласие всех членов Евросоюза. Между тем, Венгрия, к которой у Брюсселя точно такие же претензии, что и к Польше, неоднократно заявляла, что выступит против подобного предложения Еврокомиссии.

У правительства Польши есть месяц для принятия мер по этому решению Еврокомиссии. Если Варшава вновь проигнорирует требование Брюсселя, то ЕК намерен обратиться в Европейский суд с иском к Польше.

На прошлой неделе, накануне вступления в силу закона об ограничении возраста судей, Верховный суд принял постановление, подчеркивающее закрепленную в Конституции Польши гарантию независимости судебной власти. В нем говорится также, что Малгожата Герсдорф и другие члены Верховного суда старше 65 лет отказываются уходить на пенсию. 63 члена Верховного суда заявили, что будут и дальше считать Герсдорф главной судьей Польши.

Правительство оставило себе путь для отступления. Президент Польши имеет право продлить срок работы судей Верховного суда, которым больше 65 лет, на три года. Однако пока никаких признаков того, что польские власти намерены идти на компромисс, нет.