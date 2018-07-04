Россияне поменяли модель финансового поведения

Согласно данным доклада Федеральной государственной статистической службы (Росстат) за январь-май 2018 года под названием «Социально-экономическое положение России», в нашей стране наконец начались изменения в структуре использования доходов населения. Так, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на текст документа, в мае выросла норма потребления: доля денежных доходов, потраченных на покупку товаров и услуг внутри страны, увеличилась за месяц почти на 8 п.п., до 79,1%, более высокий показатель наблюдался только в августе 2017 года (79,2%).

Рост расходов происходил за счет сокращения доли сбережений населения — в мае она составила 2,1% доходов (11,1% в апреле и 6,2% годом ранее). Других существенных изменений в структуре использования доходов домохозяйств данные статведомства не фиксируют. Таким образом, ситуация в мае заметно отличается от апреля, когда наблюдалось существенное сокращение расходов домохозяйств и интенсивное наращивание сбережений в условиях девальвации рубля.

Фактически, пишет издание, полученные данные говорят об изменении модели роста российской экономики во втором квартале. Статистика Росстата об использовании ВВП кварталом ранее фиксировала снижение вклада в рост конечного потребления домохозяйств — весь рост в периоде обеспечивался увеличением чистого экспорта, а растущие реальные доходы населения направлялись преимущественно на погашение задолженности. Во втором квартале наблюдается более существенный вклад частного потребления: рост потребительских расходов поддерживает сектор услуг.

Потребительская активность населения - это один из важнейших столпов, на котором строится экономика страны, напоминает исполнительный директор ICBF Максим Ефремов. И чем больше население тратит, тем больше товаров и услуг сможет реализовать бизнес, что в конечном итоге должно привести к росту занятости, зарплат и укреплению ВВП. Последние несколько лет ЦБ РФ целенаправленно смягчает монетарную политику, уменьшая ключевую ставку для стимулирования расходов граждан.

Однако данные Росстата вышли с запозданием, а значит, делает вывод эксперт, в них не были учтены важные изменения, произошедшие за последние месяцы: увеличение цен на бензин, рост инфляционных ожиданий, изменения в НДС и т. д. В таких условиях не стоит ожидать от регулятора очередного снижения ставки, ведь и без этого слишком велики риски разгона инфляции уже к концу текущего года. Так что остается радоваться за достижения в первой половине 2018 года и готовиться к неприятностям, которые начнут проявлять себя уже в самом скором времени: падение потребительской активности из-за повышения цен как за счет увеличения НДС, так и удорожания топлива, что приведет к снижению продаж производителей и ввергнет экономику в рецессию.

Рост зарплат, по оценке Максима Ефремова, может сократиться с текущих 6,3% до 1%, а вместо укрепления ВВП в 2019 году на 2% (по оценкам ЦБ на начало 2018 года), экономика вряд ли сможет вырасти и на 0,5%. При этом курс рубля продолжит плавное снижение к отметкам 65 рублей за доллар.

Между тем, как считает генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов, спрос на товары и услуги со стороны населения цикличен, и в период летних отпусков он увеличивается, влияет на самом деле все, даже хорошая погода. После девальвации рубля в начале весны, когда он потерял 8.8%, курс стабилизировался и домохозяйства спешат купить те импортные товары, которые им необходимы до того, как рубль снова начнет падать и преодолеет отметку 64 рубля за доллар и пойдет дальше.

Предпосылок для этого слишком много, указывает аналитик: и скорое окончание ЧМ 2018, и рост резервной ставки ФРС на фоне медленно снижающейся ключевой ставки ЦБ, как следствие — уход кэрри-трейдеров с российских финансовых площадок, это и торговая война между США и российскими металлургическими компаниями, и предстоящая встреча президентов США и России, которая будет отнюдь не безоблачной, и перспектива распада соглашения ОПЕК об ограничении добычи. То есть, если задуматься, то еще одна девальвация рубля на 7-8% представляется не таким уж невероятным событием, и домохозяйства улавливают это настроение на валютном рынке.

Впрочем, считает Александр Шустов, более разумным было бы делать то, чего домохозяйства почти никогда не делают — покупать валюту и делать валютные вклады, а еще лучше — покупать фьючерс на доллар, создавая себе страховку от падения курса рубля. По мнению эксперта, определенную роль в росте потребления, которое фиксирует Росстат, сыграло небольшое повышение реальных доходов. Люди почувствовали некоторое улучшение своего финансового положения, да и общий эмоциональный фон далек от среднего: российская футбольная команда вышла в 1/4 финала, в крупных городах веселятся толпы иностранных болельщиков, интернет пестрит мемами на тему футбола.