Россияне поменяли модель финансового поведения

Согласно данным доклада Федеральной государственной статистической службы (Росстат) за январь-май 2018 года под названием «Социально-экономическое положение России», в нашей стране наконец начались изменения в структуре использования доходов населения. Так, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на текст документа, в мае выросла норма потребления: доля денежных доходов, потраченных на покупку товаров и услуг внутри страны, увеличилась за месяц почти на 8 п.п., до 79,1%, более высокий показатель наблюдался только в августе 2017 года (79,2%).
Рост расходов происходил за счет сокращения доли сбережений населения — в мае она составила 2,1% доходов (11,1% в апреле и 6,2% годом ранее). Других существенных изменений в структуре использования доходов домохозяйств данные статведомства не фиксируют. Таким образом, ситуация в мае заметно отличается от апреля, когда наблюдалось существенное сокращение расходов домохозяйств и интенсивное наращивание сбережений в условиях девальвации рубля.
Фактически, пишет издание, полученные данные говорят об изменении модели роста российской экономики во втором квартале. Статистика Росстата об использовании ВВП кварталом ранее фиксировала снижение вклада в рост конечного потребления домохозяйств — весь рост в периоде обеспечивался увеличением чистого экспорта, а растущие реальные доходы населения направлялись преимущественно на погашение задолженности. Во втором квартале наблюдается более существенный вклад частного потребления: рост потребительских расходов поддерживает сектор услуг.
Потребительская активность населения - это один из важнейших столпов, на котором строится экономика страны, напоминает исполнительный директор ICBF Максим Ефремов. И чем больше население тратит, тем больше товаров и услуг сможет реализовать бизнес, что в конечном итоге должно привести к росту занятости, зарплат и укреплению ВВП. Последние несколько лет ЦБ РФ целенаправленно смягчает монетарную политику, уменьшая ключевую ставку для стимулирования расходов граждан.
Однако данные Росстата вышли с запозданием, а значит, делает вывод эксперт, в них не были учтены важные изменения, произошедшие за последние месяцы: увеличение цен на бензин, рост инфляционных ожиданий, изменения в НДС и т. д. В таких условиях не стоит ожидать от регулятора очередного снижения ставки, ведь и без этого слишком велики риски разгона инфляции уже к концу текущего года. Так что остается радоваться за достижения в первой половине 2018 года и готовиться к неприятностям, которые начнут проявлять себя уже в самом скором времени: падение потребительской активности из-за повышения цен как за счет увеличения НДС, так и удорожания топлива, что приведет к снижению продаж производителей и ввергнет экономику в рецессию.
Рост зарплат, по оценке Максима Ефремова, может сократиться с текущих 6,3% до 1%, а вместо укрепления ВВП в 2019 году на 2% (по оценкам ЦБ на начало 2018 года), экономика вряд ли сможет вырасти и на 0,5%. При этом курс рубля продолжит плавное снижение к отметкам 65 рублей за доллар.
Между тем, как считает генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов, спрос на товары и услуги со стороны населения цикличен, и в период летних отпусков он увеличивается, влияет на самом деле все, даже хорошая погода. После девальвации рубля в начале весны, когда он потерял 8.8%, курс стабилизировался и домохозяйства спешат купить те импортные товары, которые им необходимы до того, как рубль снова начнет падать и преодолеет отметку 64 рубля за доллар и пойдет дальше.
Предпосылок для этого слишком много, указывает аналитик: и скорое окончание ЧМ 2018, и рост резервной ставки ФРС на фоне медленно снижающейся ключевой ставки ЦБ, как следствие — уход кэрри-трейдеров с российских финансовых площадок, это и торговая война между США и российскими металлургическими компаниями, и предстоящая встреча президентов США и России, которая будет отнюдь не безоблачной, и перспектива распада соглашения ОПЕК об ограничении добычи. То есть, если задуматься, то еще одна девальвация рубля на 7-8% представляется не таким уж невероятным событием, и домохозяйства улавливают это настроение на валютном рынке.
Впрочем, считает Александр Шустов, более разумным было бы делать то, чего домохозяйства почти никогда не делают — покупать валюту и делать валютные вклады, а еще лучше — покупать фьючерс на доллар, создавая себе страховку от падения курса рубля. По мнению эксперта, определенную роль в росте потребления, которое фиксирует Росстат, сыграло небольшое повышение реальных доходов. Люди почувствовали некоторое улучшение своего финансового положения, да и общий эмоциональный фон далек от среднего: российская футбольная команда вышла в 1/4 финала, в крупных городах веселятся толпы иностранных болельщиков, интернет пестрит мемами на тему футбола.
Как тут не поддаться соблазну шоппинга, не начать тратить даже чуть больше, чем зарабатываешь? Впрочем, такое финансовое поведение может столкнуться с жесткой реальностью уже в августе, который традиционно является тяжелым месяцем с точки зрения экономических и политических катастроф.