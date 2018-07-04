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Москва, 04.07.2018

Путин одобрил поправки в российский бюджет

«Expert Online» 2018

Глава РФ Владимир Путин одобрил поправки в федеральный бюджет на текущий год.

Они предусматривают увеличение расходов на 61,9 млрд руб. и профицит в 0,5% ВВП, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что согласно тексту законопроекта, по итогам 2018 года ВВП России ожидается на уровне 98,23 трлн руб.

Напомним, верхняя палата российского парламента одобрила поправки в федеральный бюджет. В свою очередь вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов ранее подчеркнул, что законопроект был сформирован на основе базового варианта ожидаемых итогов социально-экономического развития страны на текущий год.

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