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Москва, 04.07.2018

Россия и Китай планируют создать совместную космическую станцию

«Expert Online» 2018

Россия и Китай намерены создать совместную орбитальную станцию, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Переговоры космической администрации Китая проведет с «Роскосмосом» пройдут в конце недели 6-7 июля.

«С китайскими коллегами будет обсуждаться вопрос сотрудничества в области пилотируемых программ», —сообщил собеседник агентства, который отметил, что китайцев интересует российский опыт длительных космических полетов и строительства крупных космических объектов.

«Китайская сторона в ближайшие годы планирует приступить к строительству многомодульной космической станции», - сообщили в «Роскосмосе».

Помимо этого, у Пекина нет ряда критически важных технологий и он готов предложить свое партнерство России в обмен на них.

Ранее «Роскосмос» и национальная космическая администрация Китая уже  достигли договоренности расширить сотрудничество в проектах изучения Луны и создания совместных орбитальных группировок. Также, Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем в создании сверхтяжелой ракеты.

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