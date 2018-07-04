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Москва, 04.07.2018

Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых гостеприимных городов ЧМ‑2018 по футболу

«Expert Online» 2018

Гости чемпионата мира по футболу составили топ-10 самых гостеприимных российских городов-организаторов мундиаля. Исследование провел сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Лидирует, по данным опроса, Санкт-Петербург, собравший 32% голосов. На втором месте Москва, за которую проголосовали 14% опрошенных. Замыкает тройку лидеров город-курорт Сочи, набравший 12% голосов. Казань (9% голосов) и Екатеринбург (8% голосов) на четвертой и пятой позициях.

В первую десятку вошли Самара (7% голосов), Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Волгоград – по 5% голосов и Калининград (3% голосов). По данным FIFA, матчи чемпионата мира 2018 по футболу  в России посетили более 2,5 миллионов человек.

Напомним, Россия впервые в истории принимает чемпионат мира по футболу. Игры проходят в 11 российских городах. Мундиаль завершится 15 июля.

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