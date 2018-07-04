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Москва, 04.07.2018

Сенат США нашел еще подтверждения российского вмешательства в выборы Трампа

«Expert Online» 2018
  • Сенат США нашел еще подтверждения российского вмешательства в выборы Трампа
ИноСМИ

Комитет по разведке сената конгресса США поддержал во вторник, 3 июля, заключение разведсообщества о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года с целью оказать содействие предвыборной кампании Дональда Трампа, пишет Spiegel.

«Нет никаких оснований не согласиться с предыдущими выводами секретных служб, чью работу комитет изучал полтора года», - говорится в публичном заявлении, распространенном председателем комитета республиканцем Ричардом Берром.

Как говорится в докладе, целью российского вмешательства было стремление подорвать  доверие общественности к демократическому процессу, помочь Трампу и навредить его сопернице по выборам - демократу Хиллари Клинтон, пишет издание.

Позиция сенаторов, однако, расходится с оценкой их коллег из комитета по разведке палаты представителей, которые в марте также выпустили отчет о вмешательстве России в президентские выборы США. В документе этого сенатского подразделения говорится, что разведка не представила открытых данных, которые бы свидетельствовали о сговоре Трампа с Россией.

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