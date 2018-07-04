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Москва, 04.07.2018

Составлен рейтинг бюджетных направлений для отдыха на июль

«Expert Online» 2018

Самым дешевым направлением на конец июля текущего года признана Анапа. Стоимость пляжного пакета в этот город можно приобрести за 25 тысяч рублей, сообщает АТОР.

На втором месте туры в Крым по средней цене 32 400 рублей. Замыкает тройку лидеров Греция. В этой стране можно отдохнуть за 34 800 рублей. Далее следуют Болгария (36 500 рублей) и самый дорогой в пятерке Сочи (40 700 рублей).

Также в десятку вошли Турция (42 тысячи рублей), Черногория (50 500 рублей), Кипр (51 300 рублей), Тунис (57 800 рублей) и Испания (69 700 рублей). Стоимость рассчитывали с учетом недели отдыха на двоих с перелетом в оба конца.

Как отмечают в организации, сезонного скачка цен на путевки не произошло. Однако подорожали туры в Сочи, на Кипр, в Тунис и в меньшей степени — в Турцию.

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