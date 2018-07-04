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Москва, 04.07.2018

В Минэкономразвития ожидают резкое снижение темпов роста зарплат

«Expert Online» 2018

В Министерстве экономического развития (Минэкономразвития) Российской Федерации ожидают, что темпы роста реальных зарплат в нашей стране снизится в 2019 году на 1%.

Согласно материалам ведомства, которые опубликованы на официальном сайте ведомства, темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3% в 2018 году до 1% в 2019 году.

При этом реальный темп роста расходов на конечное потребление домашних хозяйств снизится с 3,5% в текущем году до 2,6% в 2019 году.

Ранее сообщалось, что по мнению большинства топ-менеджеров российских предприятий, на сегодняшний день они обеспечивают своим работникам нормальную оплату труда. Так, согласно мониторингу экономической ситуации в РФ подготовленному экспертами Института Гайдара и РАНХиГС, в этом уверены порядка 80% опрошенных компаний. И именно сложившиеся на сегодняшний день зарплаты будут актуальны во второй половине 2018 года.

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