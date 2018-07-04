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Москва, 05.07.2018

В «Нафтогазе» заявили о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов «Газпрома»

«Expert Online» 2018

Представители НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО «Газпром».

Со слов украинской стороны, активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция «Нафтогаза» на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов, передаёт агентство «Интерфакс».

Решение о снятии ареста ранее принял местный орган по взысканию долгов

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Суд обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объёмов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить «Нафтагазу» 2,56 млрд долл.

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