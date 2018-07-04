В России повышают пошлины за права и загранпаспорт

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов с электронным чипом. Документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь за получение загранпаспорта нового образца придется заплатить 5 тысяч рублей вместо 3,5 тысяч. Стоимость получения аналогичного документа для детей до 14 лет вырастит с 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Получение или замена прав на управление автомобилем обойдется в 3 тысячи вместо 2 тысяч рублей. За выдачу документа нового образца о регистрации транспортного средства, который изготавливается из материалов на пластиковой основе, — с 500 до 1,5 тысячи рублей.

Чиновники объясняют увеличение пошлин ростом затрат на предоставление государственных услуг по выдаче документов нового поколения, которые содержат электронные носители информации. Этот маневр позволит направить дополнительно в казну порядка 42,3 миллиарда рублей.