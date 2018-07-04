Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 04.07.2018

В России повышают пошлины за права и загранпаспорт

«Expert Online» 2018

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов с электронным чипом. Документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь за получение загранпаспорта нового образца придется заплатить 5 тысяч рублей вместо 3,5 тысяч. Стоимость получения аналогичного документа для детей до 14 лет вырастит с 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Получение или замена прав на управление автомобилем обойдется в 3 тысячи вместо 2 тысяч рублей. За выдачу документа нового образца о регистрации транспортного средства, который изготавливается из материалов на пластиковой основе, — с 500 до 1,5 тысячи рублей.

Чиновники объясняют увеличение пошлин ростом затрат на предоставление государственных услуг по выдаче документов нового поколения, которые содержат электронные носители информации. Этот маневр позволит направить дополнительно в казну порядка 42,3 миллиарда рублей.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Это было неожиданно: курс доллара посыпался по всем фронтам
      Это было неожиданно: курс доллара посыпался по всем фронтам
    2. Академик РАН спрогнозировал будущее доллара
      Виктор Ивантер: «Завтра корона с доллара не упадет»
    3. Россиянам обеспечили «нормальную» зарплату
      Большинству предприятий российской промышленности удается обеспечивать своим работникам «нормальную» зарплату. Однако средние уровни оплаты труда в различных отраслях отличаются в разы