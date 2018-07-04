Владельцы «Натали Турс» заявили о готовности продать до 100% компании

Владимир и Наталия Воробьевы – владельцы туроператора «Натали Турс» – заявили о готовности продать до 100% компании.

«До 100%, – подчеркнул Воробьев, – 100% никому не нужно, кто-то должен работать».

Кроме того, он добавил, что убыток от хозяйственной деятельности туроператора «Натали Турс» за второй квартал текущего года составляет около 8-10 млн руб. передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Владимир Воробьев – генеральный директор туроператора «Натали Турс» – заявил, что компания вынуждена аннулировать туры. По его словам, на данный момент, из-за негативной информации, туроператор не может осуществлять обязательства перед своими партнёрами.