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Москва, 04.07.2018

Вскрылись махинации с бензином на российских АЗС

«Expert Online» 2018
  • Вскрылись махинации с бензином на российских АЗС
Из открытых источников

Как сообщает в своем исследовании Федерация автовладельцев России, примерно 76% АЗС в стране обманывают автомобилистов, недоливая им бензин.

«За недолив принималось расхождение более 1% между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76% АЗС», — говорится в сообщении.

Как рассказали в организации, российские АЗС в среднем недоливают около 5% топлива, за который была произведена оплата. Самый большой недолив обнаружен на заправках федеральных и региональных сетей и составил 19%. ФАР не уточняет, о каких именно заправках идет речь. В организации уверены, что недолив топлива – это способ продавать бензин по более высокой рыночной цене.

«Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще и не соответствует требованиям технического регламента», — заключили в ФАР.

В результате обмана автовладельцы платят за бензин не  44-45 рублей, как заявлено на ценнике, а все 55 рублей за литр, подсчитали в ФАР. Помимо недолива, эксперты выявили, что качество топлива на большинстве АЗС не соответствовало заявленным стандартам.

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