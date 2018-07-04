Вскрылись махинации с бензином на российских АЗС

Как сообщает в своем исследовании Федерация автовладельцев России, примерно 76% АЗС в стране обманывают автомобилистов, недоливая им бензин.

«За недолив принималось расхождение более 1% между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76% АЗС», — говорится в сообщении.

Как рассказали в организации, российские АЗС в среднем недоливают около 5% топлива, за который была произведена оплата. Самый большой недолив обнаружен на заправках федеральных и региональных сетей и составил 19%. ФАР не уточняет, о каких именно заправках идет речь. В организации уверены, что недолив топлива – это способ продавать бензин по более высокой рыночной цене.

«Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще и не соответствует требованиям технического регламента», — заключили в ФАР.

В результате обмана автовладельцы платят за бензин не 44-45 рублей, как заявлено на ценнике, а все 55 рублей за литр, подсчитали в ФАР. Помимо недолива, эксперты выявили, что качество топлива на большинстве АЗС не соответствовало заявленным стандартам.