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Москва, 05.07.2018

Американский фондовый рынок открылся ростом

«Expert Online» 2018

Фондовый рынок США открылся ростом.

Согласно данным торгов, индекс Dow Jones увеличился на 0,35% и составил 24 259,95 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 0,35% и составил 2722,69 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,21%, составив 7518,27 пункта.

Ранее Банк России установил на 6 июня курсы основных мировых валют к рублю. Согласно решению регулятора, стоимость доллара завтра составит 63,26 руб., что 3,37 коп выше уровня на сегодня. Евро вырос на 25,44 коп. до 73,96 руб.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 13,33 коп., составив 68,07 руб.

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