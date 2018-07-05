Ангела Меркель предупреждает ЕС о торговой войне с США

Канцлер Германии Ангела Меркель предупреждает Евросоюз о предстоящей торговой войне с Соединенными Штатами. Конфликт назревает из-за торговых пошлин, заявила политик выступая в Бундестаге.

«Мы столкнулись с пошлинами на алюминий и сталь. Дискуссии станут еще более серьезными, если будут взиматься пошлины на автомобили, которые импортируются в США. Это уже имеет очертания торгового конфликта, не хочу говорить других слов. Нужно сделать все, чтобы попытаться разрядить этот конфликт, чтобы он не перерос в настоящую войну», - отметила Меркель.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел торговые пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза. Позже американский лидер пообещал ввести торговые пошлиныв размере 20% на все автомобили, которые экспортируются за океан из стран объединения.